Op 11 februari rijden de eerste OV-bussen over de Kattenbrug. De brug is dan klaar voor het gebruik door bussen, al moeten nog wel de laatste puntjes op de i worden gezet. Ondertussen werkt de aannemer ook verder aan de verlaagde kade aan de westzijde van het Schuitendiep.

Verkeer aan die kant is tot juni - dan is het project bouwkundig helemaal klaar - niet mogelijk. De OV-bussen die vanaf het Gedempte Zuiderdiep komen, gaan daarom tijdelijk óver de brug en dan rechtsaf richting Damsterplein en vice versa.

Dat betekent dat er op het Schuitendiep oostzijde dan tweerichtingsverkeer van bussen is. Fiets- en autoverkeer worden tot het eind van de werkzaamheden nog steeds omgeleid.

Tijdelijk



Door tijdelijk deze route te rijden blijven locaties zoals het UMCG goed bereikbaar met het OV. Het gaat om de Q-link 5 naar Meerstad en Harkstede, Q-link 6 naar Ten Boer en buslijnen 61, 65, 71, 76, 160 en 178. In de loop van juni gaan de OV-bussen die vanaf het Zuiderdiep komen weer via de westzijde van het Schuitendiep over de Steentilbrug richting Damsterdiep.

Bussen vanaf het Damsterplein rijden hun route dan via de oostzijde van het Schuitendiep over de Kattenbrug en door richting Zuiderdiep. Dit maakt het verkeer rondom de Steentilbrug in de definitieve situatie overzichtelijker en daarmee veiliger.

Grote Markt



Voorlopig blijven de OV-bussen naar UMCG Noord over de Grote Markt rijden. In overleg met het OV-bureau is het omklapmoment van de nieuwe routes bepaald op 17 juli, het moment dat de zomerdienstregeling ingaat. Dan verdwijnen ook de OV-bussen van de Grote Markt.

De busroutes gaan vanaf 17 juli via Gedempte Zuiderdiep-Kattenbrug-Schuitendiep-Turfsingel-W.A. Scholtenstraat naar UMCG Noord aan de Bloemsingel en vice versa. De OV-bussen rijden dan niet meer via de Kreupelstraat, Grote Markt en Gelkingestraat/Oosterstraat, maar via de Diepenring. De nieuwe binnenstadshaltes bevinden zich bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis.

Verlaagde kade



De komende tijd rondt de aannemer het werk aan de brug af. Tegelijkertijd wordt doorgewerkt aan de verlaagde kade aan de westzijde. Binnenkort worden ook de eerste bomen aan de oostzijde van het Schuitendiep geplaatst. De bomen aan de westzijde kunnen pas in november dit jaar worden geplant. Stap voor stap ontstaat zo deze zomer een nieuwe groene verblijfsplek in de binnenstad, met ruimte voor jou.

In het kader van het herwinnen van de openbare ruimte zijn aansluitend het pleintje bij Minerva, de zuidzijde van het Kattendiep en Dudok aan het Diep aan de beurt.