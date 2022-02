"Tien nachtclubs gaan sowieso open, en steeds meer clubs haken aan", dat zegt de Groningse nachtburgemeester Merlijn Poolman tegen de Groninger Ondernemers Courant. "De afgelopen twee jaren hebben we zero perspectief gehad. Het is echt tijd om wat te gaan doen."

Verschillende nachtclubs in Groningen openen op 12 februari hun deuren uit protest tegen de coronamaatregelen. De nachtclubs voeren actie tegen de verplichte sluitingstijd van 22:00, die voor de horeca geldt.



Poolman wijst op de afgelopen persconferentie waar wederom geen uitkomst werd geboden aan ondernemers in het nachtleven, en op de clubs in het buitenland die wel gewoon opengaan. "Rutte en Kuipers doen bepaalde aannames over activiteiten na 22 uur die niet onderbouwd zijn. Mensen hebben het nodig om elkaar weer te zien en een uitlaatklep te hebben. Nu gebeurt dat illegaal door huisfeestjes. Laten we dat alsjeblieft weer legaal maken in onze nachtclubs," zegt Poolman.



Naast de sociale impact van de sluiting is er natuurlijk ook nog de economische impact op ondernemers in het nachtleven. Poolman: "Ze krijgen wel een vergoeding, maar moeten nog steeds elke maand bijlappen. Ze houden er geen salaris aan over!"



Morgen is Poolman uitgenodigd door de gemeente om de actie van dit weekend door te nemen. "Ik hoop op coulance en begrip bij de bestuurders en dat we dit weekend weer een statement kunnen neerzetten!"