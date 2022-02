De Campus Groningen ontwikkelt zich tot een belangrijke motor achter de ontwikkeling van de Groningse economie. Om de bedrijvigheid rond het UMCG en op de Zernike Campus Groningen te bevorderen werd anderhalf jaar geleden het "Campus Community Fund" opgericht, met steun van de RABO-bank. Dat fonds heeft tot nu toe voor 120 miljoen euro aan investeringen opgeleverd jaar in vastgoed, faciliteiten en infrastructuur en bedrijfsactiviteiten.

Dit werd vorige week bekendgemaakt tijdens het evenement "Drivers for Growth". Het evenement heette Drivers for Growth omdat dat de groeithema's zijn waarin met name in wordt geïnvesteerd: sterke sectoren met veel groeipotentie voor de Groningse economie.

Het Campus Community Fund - platform voor financiering - is een initiatief van Campus Groningen en partners, Rabobank en de NOM en fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen en in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. De investeringsstrategie van het CCF richt zich op sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren: agri-food, energie, gezondheid/health, chemie en digitale economie.

Onder leiding van dagvoorzitter Lian de Boer vond het evenement "Drivers for Growth" plaats in een studiosetting met de initiatiefnemers Carlo Ezinga (Rabobank), Edward van der Meer (Campus Groningen), Dina Boonstra (NV NOM) en Henk Snapper (raad van bestuur UMCG) aan tafel én videoboodschap van Wiebe Draijer.

Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank: "Ik ben persoonlijk ontzettend trots dat het Campus Community Fund inmiddels, iets meer dan een jaar verder, al zover gekomen is". Recente investeringen in projecten zoals Plus Ultra Groningen, WING (Waterstof Innovatie Netwerk Groningen) en in start-ups en bedrijven zoals Ancora Health en BioBTX hebben een boost gegeven aan de ontwikkeling van Campus Groningen. "De toekomstige investeringen van het Campus Community Fund gaan we gezamenlijk net zo succesvol te maken", aldus Edward van der Meer, directeur Campus Groningen.

Foto boven: Carlo Elzinga (Rabobank, links) en Ronald Hesse (Campus Groningen)