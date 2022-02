Het opboren van meer gas in Groningen dit jaar kan leiden tot meer schade aan huizen. Die waarschuwing geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan het kabinet. De toezichthouder brengt binnenkort advies uit over het voornemen van het kabinet om dit jaar de gasproductie te verdubbelen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

In januari waarschuwde het kabinet dat er dit jaar toch meer gas uit Groningen moet worden opgepompt, 7,6 miljard kubieke meter in plaats de voorgenomen 3,9 miljard. Dat voorstel is nog niet definitief. Eerst gaat onder andere het SodM een advies geven.



In tv-programma Pointer gaf Theodor Kockelkoren, de hoogste baas van het SodM alvast een waarschuwing aan het kabinet. Hij noemt het voornemen 'onwenselijk'. Vorig jaar berekende het SodM in een rapport al wat er zou gebeuren als er extra gas zou moeten worden opgepompt. In dat geval namen volgens de SodM ook de risico's en de kans op schade toe. In het gebied rond Loppersum kan de kans op een beving verdubbelen.



Het SodM laat aan het AD weten dat met die waarschuwing nog niet de conclusie van het nieuwe rapport vaststaat. Met nieuwe berekeningen willen ze duidelijk maken hoe groot het effect daadwerkelijk is.