Er is járenlang naartoe gewerkt en al maanden voor gewaarschuwd: het huidige Julianaplein gaat verdwijnen, en er komt een nieuwe voor in de plaats. Vrijdag 11 februari gaat de enorme klus dan echt beginnen, en dat zal iedereen in Groningen gaan merken: er worden extreme files verwacht.

Nog minder dan één week tot het huidige Julianaplein verdwijnt. Iedereen krijgt te maken met extreme files door deze ingrijpende operatie.

Groningen krijgt namelijk een nieuw Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er een tijdelijke kruising.

Tussen 11 februari en 9 mei worden verschillende rijrichtingen afgesloten. Dit levert drie maanden lang ernstige verkeershinder op. De afsluitingen hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen.

"We verwachten ernstige verkeershinder op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad. Houd hier rekening mee en laat zoveel mogelijk de auto staan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of maak gebruik het OV", zo waarschuwt de organisatie Aanpak Ring Zuid

Het tijdelijke Julianaplein komt aan de zuidkant van het 'oude' Julianaplein. Toch is het noodzakelijk om voor de bouw van het tijdelijke plein een deel van het oude plein te slopen. Ook moeten de bouwers het tijdelijke plein aansluiten op de bestaande wegen. Aan de zuidoostzijde, bij openluchtzwembad De Papiermolen, is al een deel van het tijdelijke Julianaplein gebouwd.

Al sinds eind vorig jaar wordt gewerkt aan een tijdelijk viaduct over het Noord-Willemskanaal. Hier rijdt straks het verkeer van en naar Hoogkerk/Drachten overheen.

Bron en meer informatie: aanpakringzuid.nl