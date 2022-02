Groningen Airport Eelde kende in 2021 van alle nationale luchthavens de grootste relatieve toename in het passagiersvervoer. Van 17,6 duizend passagiers in 2020 ging de luchthaven naar 27,3 duizend passagiers in 2021, een toename van 55,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.



De toename ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. In 2021 reisden 29 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar een van de vijf luchthavens van nationaal belang in Nederland. Dat is bijna een kwart meer dan in 2020, maar nog altijd veel minder dan de 81 miljoen uit 2019.



In 2020 kende Airport Eelde, net als de andere nationale luchthavens, een grote daling in het aantal vluchten en passagiers ten opzichte van het jaar ervoor. Airport Eelde zag toen een afname van 90 procent in het aantal passagiers. Andere nationale luchthavens zien een vergelijkbaar beeld, zoals te zien in de afbeelding.



Waar Groningen de grootste relatieve stijging zag in het aantal passagiers, ziet Rotterdam The hague Airport de grootste relatieve stijging van het aantal vluchten in 2021: een stijging van ruim 31 procent tot 8,3 duizend vluchten.