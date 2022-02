Na een weekend rust komend FC Groningen komende zondag in de thuiswedstrijd weer in actie met publiek.

Maanden waren ze vanwege de coronamaatregelen niet welkom, maar tegen Go Ahead Eagles mag de Euroborg weer voor een derde bezet zijn. De aanwezigheid van fans kan een stimulans zijn voor de belangrijke komende weken.

Februari is de maand van de waarheid voor FC Groningen kijkend naar welke kant het op gaat. Lukt het om nog richting de play-offs voor een plekje in de voorronde van de Conference League te komen of dreigt het niemandsland. De grijze middenmoot van de Eredivisie.

Na Go Ahead Eagles wacht volgend weekend Fortuna Sittard in de Euroborg. En na een bezoek aan hekkensluiter PEC Zwolle wacht op zaterdag 26 februari de thuiswedstrijd tegen het al maanden in een vrije val geraakte Willem II.

Een op papier kansrijk programma, maar de afgelopen periode heeft laten zien dat de ploeg van trainer Danny Buijs moeite heeft om het spel te maken. Tegen de komende tegenstanders zal dit vermoedelijk wel het geval zijn in grote delen van de wedstrijd.

Overigens is er nog een flink gat te overbruggen met een play-off plaats.

Afhankelijk van de afloop van het bekertoernooi zou plek acht misschien toereikend kunnen zijn. Dat verschil bedraagt nu acht punten. Dat kan alleen maar overbrugt worden met een goede reeks overwinningen.

Te beginnen tegen Go Ahead Eagles. Het duel tussen de nummers elf en dertien. De statistieken zijn in het voordeel van FC Groningen. Het is de achttiende ontmoeting op het hoogste niveau.

De FC won tien keer, speelde vijf keer gelijk en verloor twee keer. De laatste zege dateert van 31 januari 2015. Toen won FC Groningen met 2-0 door doelpunten van Albert Rusnák en Tjaronn Chery. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur.