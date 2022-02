In het weekend van 5 en 6 februari wordt de A28 afgesloten vanaf Groningen-Zuid tot het Julianaplein voor verkeer richting Groningen.

Ook de Brailleweg, inclusief de op- en afrit (Centrum) van de A28, is dit weekend opnieuw dicht. De afsluiting is van vrijdag 4 februari 22.00 uur tot maandag 7 februari 6.00 uur.

Het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de provinciale of rijkswegen. Verkeer uit Assen of zuidelijker kan via de N33 en de A7 naar Groningen of verder rijden. Verkeer vanuit Assen richting Drachten wordt omgeleid via de N386 (via Vries) en de N372 (via Peize). Voor verkeer tussen Tynaarlo en Groningen geldt dat zij via Groningen-Zuid worden omgeleid.

Afsluiting Brailleweg voor fietsers



De Brailleweg is afgesloten voor al het verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Zij worden omgeleid via de Muntinglaan, de Paterswoldseweg en de Van Iddekingeweg.



Eénrichtingscircuit Groningen-Zuid



Verkeer op de A28 kan nog gebruikmaken van de op- en afritten bij Groningen-Zuid. Om het verkeer zo goed mogelijk rond te leiden en de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt voor het autoverkeer gedeeltelijk een éénrichtingscircuit ingesteld: auto's kunnen in beide richtingen niet onder het viaduct bij de Van Ketwich Verschuurlaan door rijden. Alleen verkeer dat vanaf de A28 uit het zuiden komt kan vanaf de afrit Groningen-Zuid linksaf slaan naar de Laan Corpus den Hoorn. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen onder het viaduct door.



Vanuit Groningen richting Haren of Assen kan men alleen via de Laan Corpus den Hoorn de A28 op rijden.



De verwachting is dat er extra vertraging ontstaat op de wegen in Groningen-Zuid. Check daarom voor vertrek de actuele verkeerssituatie op onze Slimme Kaart, pak de fiets of reis met het OV. Moet je echt met de auto? Rijd dan zoveel mogelijk om via de provinciale wegen of rijkswegen.

Reis via P+R Haren



Automobilisten vanuit het zuiden wordt geadviseerd om via P+R Haren naar Groningen te reizen. De bus heeft vrije doorgang over de vluchtstrook van de A28. De bussen hebben een eigen route richting het centrum. De verwachting is dat het autoverkeer veel meer verkeershinder ondervindt.



Werkzaamheden



Op de A28, tussen het Julianaplein en aansluiting Groningen-Zuid, wordt voor het project Aanpak Ring Zuid de rijbaan voor verkeer richting Julianaplein weer terugleggen op zijn oorspronkelijke plek. Het verkeer heeft hier tijdelijk helemaal aan de oostzijde van de weg gereden. Om de nieuwe rijbaan klaar te maken en het verkeer om te zetten, moeten de A28 de komende twee weekenden en vier nachten afgesloten worden. Lees hier meer over de werkzaamheden.