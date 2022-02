Een van de meest populaire overdekte zwembaden van Groningen is gesloten door de grote uitval van het aantal medewerkers, onder meer door corona.

Het gaat om het Helperzwembad dat vanaf vrijdag 4 februari, gesloten is voor alle activiteiten. Veel medewerkers bij Sport050 zijn ziek door bijvoorbeeld corona of zitten in quarantaine, net zoals bij andere bedrijven.

"We verwachten dat het Helperzwembad zeker een week gesloten blijft, maar we proberen het zwembad zo snel mogelijk weer te openen. Houd de openingstijden van de activiteiten in het zwembad op de website in de gaten", zo laat het zwembad weten.

Zodra er weer een tijd bij een activiteit staat en niet 'gesloten', betekent dit dat die activiteit weer mogelijk is. Alle tijden staan nu tot en met vrijdag 11 februari op gesloten, maar dat kan nog wijzigen.



"We hebben op dit moment genoeg personeel, maar het aantal uitgevallen medewerkers is te groot. Zwembad de Parrel en het zwembad Sportcentrum Kardinge zijn nog wel open. We hebben voor het Helperzwembad gekozen omdat daar de grootste uitval is en het sluiten van dit zwembad de minste verstoringen veroorzaakt", zo meldt het zwembad.