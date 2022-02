Tijdens het debat van de Provinciale Staten op woensdag deelden verschillende Statenleden persoonlijke verhalen om het kinderhartcentrum in het UMCG te kunnen behouden. De Statenleden stonden massaal achter de oproep aan minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers om zijn besluit de Groningse locatie van de kinderhartchirurgie te sluiten en te verplaatsen naar de Randstad.

Stephanie Bennet van GroenLinks is al sinds haar studententijd patiënt bij het UMCG vanwege een aangeboren hartafwijking. Ze noemde het besluit van de minister 'totaal waardeloos en onbegrijpelijk, met catastrofale gevolgen'. Volgens haar heeft het sluiten van de afdeling ingrijpende gevolgen voor veel mensen.

Margriet Donker van ChristenUnie heeft eveneens een sterke emotionele binding met het kinderhartcentrum. Toen haar dochter geboren werd, was er iets niet goed met haar hart. "Onze dochter heeft een tijdje op de intensive care gelegen, dat was voor haar de beste plek op dat moment. Onze kraamtijd hebben we vooral in het ziekenhuis beleefd", vertelde ze aan de Provinciale Staten. Volgens haar is het waardevol om dergelijke zorgverlening in de buurt te hebben. "We konden daarnaast ook goed voor onze jongens zorgen terwijl de beste kinderhartzorg aan onze dochter kon worden geleverd."

Robert de Wit van het CDA nam eerder het initiatief om als CDA'ers uit het noorden zich hard te maken voor het behoud van het kinderhartcentrum. Hij had grote bewondering voor de verhalen van zijn collega-Statenleden. Ook hij had besloten om een persoonlijk verhaal te delen: "Ik ben mijn tweelingbroer verloren omdat de juiste zorg ontbrak."

Naast een brandbrief van de regio gaan Statenleden met een landelijke connectie zich inzetten om hun partijgenoten te overtuigen dat het besluit wat hen betreft moet worden teruggedraaid. Waarschijnlijk wordt op donderdag 17 februari duidelijk of het kinderhartcentrum definitief uit Groningen verdwijnt. Dan vergadert de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het besluit van de minister.