Het is al vaak aangekondigd, maar het leek allemaal nog zó ver weg. Maar volgende week vrijdag 11 februari gaat het dan toch echt van start: de Operatie Julianaplein. Tijdens de drie maanden durende werkzaamheden wordt het Julianaplein helemaal vernieuwd. Zo gaan de stoplichten verdwijnen. Elk verkeer krijgt zijn eigen baan, zodat de kans op opstoppingen dan sterk afneemt.

De operatie begint met het leggen van een tijdelijk Julianaplei, ten zuiden van het bestaande Julianaplein. Dit gebeurt vanaf vrijdag 11 februari 2022 (20.00 uur) tot en met maandag 9 mei (6.00 uur). Deze klus heeft de naam Operatie Julianaplein meegekregen.

In deze periode moet je als automobilist rekening houden met ernstige verkeershinder in de hele stad. Kijk voor informatie over de verkeershinder en omleidingen op de website van Groningen Bereikbaar.

Het tijdelijke Julianaplein is ongeveer twee jaar in gebruik. In die periode bouwt de aannemer het nieuwe Julianaplein. De planning is dat dit in 2024 klaar is.