Wandelsporters en liefhebbers van de stad kunnen eind mei hun hart helemaal ophalen. Dan gaat op zondag 22 mei voor de tweede keer een unieke stadswandeling van start, onder de naam Urban Walk Groningen. Dat is een stadswandeling- langs en door de highlights en onontdekte plekken van de grootste stad van Noord-Nederland. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 11 of 18 km. Inschrijven is vanaf vandaag al mogelijk.

De vorige editie is eind november 2021 georganiseerd en had, ondanks de toen geldende COVID-19 maatregelen 2500 enthousiaste deelnemers aan de start. "De nieuwe perspectieven en andere plek in de jaarkalender maakt dat we er vanuit gaan ook deze editie te kunnen en mogen organiseren. Natuurlijk gaan we te allen tijde rekening houden met de bestaande maatregelen", zegt projectmanager Urban Walk Groningen Johan Meijer. "Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om risico's te vermijden en zijn druk met het ontwikkelen van een compleet nieuwe route met veel verrassende elementen".

Bij het concept van de Urban Walks verkennen deelnemers de mooiste plekken van steden in Nederland te voet. Door de combinatie van sportiviteit, cultuur, architectuur en animatie kunnen de wandelaars onbezorgd genieten van al het moois wat deze steden te bieden hebben. Na afloop van de wandeltocht ontvangen alle deelnemers een uniek aandenken aan de mooie wandeltocht. Dit jaar bestaat de Urban Walk Series uit 6 steden. Naast Groningen worden ook in Utrecht, Rotterdam, Breda, Haarlem en Den Haag Urban Walks georganiseerd.

De Urban Walk Series is een onderdeel van "We Are Walking". Wandelen is de meest toegankelijke sport ter wereld. Het is de makkelijkste manier om te bewegen samen met familie en vrienden. Of je nu liever in de stad, de heuvels of de natuur wandelt. We Are Walking biedt voor ieder wat wils.

Mocht de Urban Walk Groningen onverhoopt vanwege COVID-19 niet kunnen plaatsvinden op zondag 22 mei 2022, dan blijft de inschrijving geldig voor de eerstvolgende editie.