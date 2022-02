Provincie Groningen verleent drie miljoen euro subsidie aan Cosun Beet Company voor de komst van een duurzame bio-raffinagefabriek in Delfzijl. Die fabriek zal straks bietenpulp van de suikerfabriek omzetten in nieuwe plantaardige producten, die gebruikt kunnen worden als milieuvriendelijke vervangers van microplastics in onder andere verf, wasmiddel, tandpasta, shampoo en make-up. De fabriek wordt volledig elektrisch en levert naar schatting ruim veertig banen op.

Cosun Beet Company heeft een lange traditie in de teelt van suikerbieten en de bijbehorende productie van suiker. De bio-raffinage fabriek voegt een innovatieve schakel in de suikerbietenketen toe, doordat uit bietenpulp groene, biobased alternatieven worden geproduceerd.

"De afgelopen tien jaar zetten we met ons bedrijf sterk in op innovatie, onder meer op het gebied van bio-raffinage van de suikerbietenpulp", zegt Paul Mesters, CEO van Cosun Beet Company. "Deze toekomstige fabriek is de kroon op al het innovatieve werk dat we hebben gedaan. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting het vergroenen van de samenleving en een duurzame toekomst", zo meldt economie.groningen.nl.