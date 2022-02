Bij het Hoofdstation in Groningen is de bouw begonnen van een nieuw, tijdelijke, brug.

Het gaat om een tijdelijke hulpbrug over de sporen vanaf het bouwterrein aan de zuidzijde naar het bouwterrein op het station (naast perrons 4B en 6B). De brug is nodig in verband met de werkzaamheden aan de zuidkant van het station, waar onder meer een fietstunnel en een nieuw entree komen.

Deze brug is nodig om het noordelijke bouwterrein op een veilige manier en zonder hinder voor reizigers te bevoorraden met materiaal en machines. Ook de afvoer van grond die vrijkomt uit de bouwkuip vindt via de hulpbrug plaats, zo meldt de website Groningen Spoorzone.

De bouw is in januari gestart aan de zuidzijde met het aanbrengen van de palen van de toerit en helling baan. De hulpbrug wordt in totaal 129 meter lang.