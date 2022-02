Een automobilist is maandagavond op de Diamantlaan zwaargewond uit zijn brandende auto gehaald. De automobilist was de macht over het stuur verloren en had eerst een verkeersbord en meerdere geparkeerde auto's en een boom geraakt. De auto vloog na de klap direct in brand. Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur.

De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben het slachtoffer zwaargewond uit de auto gehaald. Het slachtoffer is enige tijd gereanimeerd en daarna spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De Diamantlaan en Edelsteenlaan waren vanwege het ongeval en het onderzoek van de politie enkele uren gestremd voor het verkeer.