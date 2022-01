Zondag waren medewerkers hoog boven in het gebouw vanuit een bakje bezig om elf nog loshangende panelen te verwijderen. Zondagmiddag omstreeks vier uur was die klus geklaard.

Zondag waren medewerkers hoog boven in het gebouw vanuit een bakje bezig om elf nog loshangende panelen te verwijderen. Zondagmiddag omstreeks vier uur was die klus geklaard. Rijkswaterstaat kon vervolgens beneden starten met opruimwerkzaamheden, het inspecteren van het wegdek en het verwijderen van wegafsluitingen.

Uit veiligheidsoverwegingen was de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en de afslag Corpus den Hoorn afgesloten. Ook was de weg in tegenovergestelde richting tussen Corpus en het Vrijheidsplein afgesloten. Ook verbindingswegen vanaf de westelijke richting Hoogkerk waren dicht.