De N7 en de parallelwegen van de N370 blijven ter hoogte van de Gasunie in Groningen nog tot zondagmiddag dicht. Door de harde storm zijn zaterdag enkele gevelplaten van het Gasunie-gebouw losgeraakt, en naar beneden gekomen. Door de aanhoudende wind lukt het volgens Rijkswaterstaat niet om de platen vast te maken. De N7 blijft daardoor ook zondag afgesloten. De afsluiting komt bovenop de afsluiting van de A28 tussen Groningen-Zuid en het Julianaplein.

Door de harde wind zijn zaterdag enkele gevelplaten van het Gasunie-gebouw naar beneden gekomen. Het was de bedoeling de platen zondagochtend te zekeren, maar dat is door de harde wind niet gelukt. Uit voorzorg blijven daarom de N7 en de parallelwegen van de N370 in ieder geval tot zondagmiddag dicht.



Daarmee lijkt het feest compleet, want ook de A28 is zondag dicht tussen afslag Groningen-Zuid en het Julianaplein. Dat zorgde zaterdag al voor een enorme verkeerschaos in de zuidelijke wijken van de stad. Volgens OOGTV heeft aannemer Combinatie Herepoort daarom besloten in te grijpen en aanpassingen door te voeren.



Zo kan het verkeer zondag onderaan de afrit Groningen-Zuid ook weer naar links, richting Paterswoldseweg. "Het effect is dat we de verkeersstroom kunnen verdelen, maar het is wel spannend omdat je ook met de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis zit voor bijvoorbeeld ambulances. De Veiligheidsregio gaat dit daarom morgen nauwlettend monitoren", zo zegt omgevingsmanager Bert Kramer. "