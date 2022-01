Actiegroep Fossil Free Culture NL (FFCNL) heeft vrijdagavond een reusachtige scheur op het Groninger Museum geprojecteerd. Daarmee willen ze het museum oproepen om hun financiële banden met GasTerra en Gasunie te verbreken.

De actiegroep - een collectief van kunstenaars, activisten, onderzoekers en critici - wil dat de invloed van de fossiele brandstof-industrie in de culturele sector eindigt, en is van mening dat culturele instellingen een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatcrisis. De organisatie vindt het tegenstrijdig dat het Groninger Museum financiële steun ontvangt van de twee voormalige dochters van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), terwijl de provincie de afgelopen 40 jaar meer dan duizend aardbevingen heeft meegemaakt ten gevolge van gasboringen.



"Door zulke donaties kunnen de fossiele brandstofbedrijven zich voordoen als weldoeners van de Groninger gemeenschap en hun imago oppoetsen. Dit is onacceptabel", zegt woordvoerder van de actiegroep Maria Rietbergen.

"De culturele sector moet zich niet laten gebruiken als marketingtool van de fossiele industrie, want zo houd je de sociale acceptatie van hun destructieve praktijken in stand. Daarom roepen we het Groninger Museum op om haar banden met GasTerra en Gasunie te beëindigen."



De projectie op het Groninger Museum was de eerste actie in de regio. Eerder voerden ze onder andere acties bij het Van Gogh Museum, NEMO en het Concertgebouw. Die culturele instellingen hebben na de acties van FFCNL hun relaties met oliebedrijven beëindigd.