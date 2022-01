De A28 richting het Julianaplein is komend weekend dicht vanaf Groningen-Zuid. Het verkeer moet omrijden en rekening houden met extra reistijd. Ook de Brailleweg en de oprit van de A28 naar Assen zijn dicht. Hetzelfde geldt voor de onderdoorgang van het viaduct Van Ketwich Verschuurlaan. Fietsers kunnen er wel langs.

De afsluitingen zijn ook het weekend erna, en vier nachten tussen 7 en 10 februari.



Aannemerscombinatie Herepoort gaat tijdens de afsluitingen de rijbaan voor verkeer richting Julianaplein weer terugleggen op zijn oorspronkelijke plek.



Het verkeer heeft hier tijdelijk helemaal aan de oostzijde van de weg gereden. Tussen de beide rijbanen is hierdoor een soort middeneiland ontstaan. Op deze plek zijn voorbereidingen getroffen om de A28 uiteindelijk te verbreden. Deze werkzaamheden zijn afgerond, zodat de rijbaan weer terug kan naar zijn oude plek.



Daartoe wordt het middeneiland geasfalteerd en de barriers worden aangepast. Dat geldt ook voor de wegmarkering en de belijning. Als de werkzaamheden klaar zijn en het verkeer richting Julianaplein weer over dit gedeelte rijdt, kan het meest oostelijke deel van de weg (waar het verkeer nu nog rijdt) inzet worden als busbaan. Zo kan het busverkeer tijdens Operatie Julianaplein op tijd blijven rijden.



Verkeershinder



Voor deze werkzaamheden moeten we de A28 twee weekenden en vier nachten afsluiten voor verkeer richting het Julianaplein, tussen Groningen-Zuid en Julianaplein. Het verkeer wordt omgeleid via regionale wegen.