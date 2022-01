De gemeente heeft donderdag de eerste kantoorstoel in gebruik genomen die voortkomt uit het circulaire project Gronings Goud. Het gaat om een opgeknapte stoel die al tien jaar door de gemeente gebruikt werd en opnieuw is gestoffeerd met gerecycled textiel uit Groningen zelf. Daarmee is de textielkringloop helemaal rond, een unicum.

De stoel - die werd gerefurbisht (opgeknapt) door interieurinrichter Vepa uit Hoogezand - is de eerste in een reeks van voorlopig 250 gemeentelijke kantoorstoelen die de komende jaren op deze manier een tweede leven krijgen. Duizenden kilo's versleten jeans en T-shirts die Groningers naar de textielcontainer hebben gebracht komen terug als kwaliteitsproduct.

"En belangrijker nog, met Gronings Goud laten we zien dat het echt kán, die circulaire economie. We hebben een productieketen opgezet die waarde toevoegt in plaats van vernietigt. We hebben een businessmodel dat schaalbaar en kopieerbaar is", zegt projectleider Carolina Vogel van de gemeente Groningen.

Die voorbeeldfunctie blijkt geen wensdenken. Professionals op het gebied van circulariteit zijn nieuwsgierig naar de Groningse aanpak. Het Europese kennisnetwerk voor circulair inkopen Procirc noemde Gronings Goud volgens de gemeente een 'opmerkelijk voorbeeld'. Ook is het project Gronings Goud genomineerd voor een van de binnenkort uit te reiken Circular Awards 2022.

Textiel heeft een grote impact op het milieu. Bij het telen, oogsten en verwerken van (bijvoorbeeld) katoen wordt veel water en energie verbruikt en komen veel milieubelastende stoffen vrij. Overal ter wereld zoeken partijen naar manieren om die belastende productie terug te dringen. De gemeente heeft met GoudGoed, ReBlend en Vepa drie partijen weten te vinden om samen te bouwen aan een circulaire textieleconomie in Groningen.

"Gronings Goud is een mooi voorbeeld hoe je met vereende krachten bij kunt dragen aan een circulaire economie. Minder weggooien en meer hergebruiken zodat we in 2050 volledig circulaire kunnen zijn. We willen met dit project ondernemers stimuleren om hoogwaardige nieuwe toepassingen te bedenken voor afval, want afval is het nieuwe goud", zegt wethouder Glimina Chakor.