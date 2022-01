Bij de politie in Noord-Groningen heeft een WhatsApp-groep bestaan waarin medewerkers pornografisch materiaal en discriminerende teksten uitwisselen. Een van de agenten is ontslagen, zes anderen zijn disciplinair gestraft. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De appgroep werd in december 2018 ontdekt tijdens een intern onderzoek. De politie bevestigt het bestaan van de WhatsApp-groep.

Politiechef Gery Veldhuis noemt het bestaan ervan in een schriftelijke reactie ‘onacceptabel’ en ‘kwetsend’: “Een dergelijke WhatsAppgroep gaat voor mij alle elementaire normen van fatsoen te buiten. Ik geneer mij in hoge mate voor dit soort gedragingen van medewerkers."



Vorige week kwam er al vergelijkbaar nieuws naar buiten over een WhatsApp-groep van de politie in Noord-Drenthe. Daarin werd dierenporno verspreid.