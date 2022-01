De politie in Groningen heeft geblurde foto's vrijgegeven van vier verdachten die betrokken waren bij de ongeregeldheden van 21 november vorig jaar op en rond de Grote Markt. Door geblurde foto's te tonen, geeft de politie de verdachten nog een kans zich te melden. Doen ze dit niet dan worden er herkenbare foto's verspreid.

Groepen jongeren trokken aan het begin van de avond de binnenstad in. In het centrum zijn verschillende vernielingen gepleegd. Meerdere winkelruiten en een bushokje werden vernield. In een winkelpand aan de Grote Markt hebben plunderingen plaatsgevonden. Om de openbare orde te herstellen is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet.



De vier verdachten, die waarschijnlijk minderjarig zijn, worden onder meer gezocht voor openlijk geweld, vernielingen en diefstallen in vereniging. Er werden onder andere vernielingen en plunderingen gepleegd bij een optiekzaak.



Er zijn goede, scherpe beelden van diverse bewakingscamera's beschikbaar. De politie toont in eerste instantie geblurde stilstaande beelden van deze camera's. Als de verdachten zich niet melden of als hun identiteit niet bekend wordt door (al dan niet anonieme) tipgevers voor 2 februari 2022, worden de bewegende beelden ongeblurd en herkenbaar door de politie verspreid.



De politie roept de verdachten op zich te melden.