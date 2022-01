Na een eerdere opleving neemt de gezondheid van Groningers met gaswinningsschade weer af. En ook het vertrouwen in de Rijksoverheid is gedaald, zo blijkt uit het onderzoek Gronings Perspectief, dat al sinds 2016 bijhoudt hoe het mensen in het gaswinningsgebied vergaat. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat Groningers net zo veel stress ervaren van het 'gedoe' rond de gaswinning, als van bevingen en schade.

"In 2020 zagen we juist een stijging in de gezondheid, zelfs voor bewoners met meervoudige schade. Dat kentert nu. Waarom, weten we niet precies. Ik denk dat de problematiek zich op dit moment niet leent voor optimisme: er is sprake van een traag verlopende versterkingsoperatie, de dreiging van toenemende gaswinning, veel nieuwe regels en procedures. Voor veel bewoners ontbreekt het perspectief dat het snel beter zal gaan", aldus hoogleraar Katherine Stroebe die het samen met collega-hoogleraar Michel Dücker het onderzoek verrichtte.

Volgens de onderzoekers lopen bewoners wiens huizen versterkt worden meer risico: ze hebben een slechtere gezondheid en voelen zich minder veilig dan degenen die niet met versterking te maken hebben.

Het huidige onderzoek bevestigt dat het gedoe met instanties en procedures dat bewoners ervaren door de gaswinningsproblematiek een negatieve weerslag heeft op gezondheid, veiligheidsgevoel en vertrouwen, zo stellen de onderzoekers. Stroebe: "Uit onze eerdere onderzoeken blijkt dat gedoe met instanties en procedures erg stressvol is. Dat onderbouwen we in dit rapport nog verder. Hiermee kun je stellen dat de geboden oplossingen misschien wel bijna net zo erg zijn als de oorspronkelijke kwaal, aardbevingen en schade."