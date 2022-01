Burgemeester Koen Schuiling heeft zaterdag twee woningen gesloten in Vinkhuizen. De woningen waren eerder betrokken bij schietincidenten. Ook waren er in de buurt van de huizen vuurwapens gevonden in auto's. De woningen zijn in elk geval voor drie maanden gesloten.

Volgens RTV Noord zijn omwonenden opgelucht dat de woningen gesloten zijn, nadat ze in de nacht van dinsdag op woensdag werden opgeschrikt door schoten. Het is volgens buren al langer onrustig. Eerder waren er ook al schietincidenten.