In een loods in Groningen heeft de politie zeer luxe gestolen auto's teruggevonden. De wagens waren gestolen in Duitsland en bestemd voor doorvoer naar Dubai.

In de Groningse loods stonden meerdere wagens uit de Mercedes S-Klasse, een BMW X5 M50d, een Porsche 911 Carrera GTS en een Mercedes-AMG GT R PRO in Green Hell Magno. De waarde van de auto's wordt geschat op 2,5 miljoen euro, aldus de website Autoblog die dit meldt.

Volgens Autoblog.nl waren de auto's gestolen door een internationale bende. De dieven stalen de wagen is Duitsland en namen ze mee naar Groningen waar ze werden voorzien van valse kentekens en papieren, om vervolgens naar Dubai te worden verscheept.

In verband met de zaak is een 66-jarige man aangehouden in Ter Apelkanaal. Hij wordt er van verdacht de hele operatie te hebben geleid, zo meldt Autoblog.