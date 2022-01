Alle parkeergarages in de binnenstad van Groningen moeten in de toekomst gesloten worden. Dat is de wens van de fractie van Groenlinks in de gemeenteraad. De partij liet dit woensdagavond weten.

GroenLinks wil de verkeersdrukte in de binnenstad daarmee terugdringen. Het doel van het GroenLinks-plan is om bezoekers van de stad meer naar de rand van Groningen uitwijken om hun auto te parkeren. De leefbaarheid van de stad lijdt onder het vele verkeer, stelt de partij.

Daarom pleit GroenLinks voor het sluiten van de garage bij de Pathé-bioscoop en Q-park Museum Centrum. De garage in de Haddingestraat is aangekocht door de gemeente en staat volgens raadslid Benni Leemhuis (GroenLinks) al op de nominatie om gesloten te worden. Wat hem betreft is de sluiting van de Q-park Rademarkt niet nodig.

De te sluiten garages kunnen worden omgeturnd tot buurtstallingen waar bewoners hun auto kwijt kunnen, meent Leemhuis. De partij is een voorstander van een eventuele parkeergarage bij het te bouwen muziekcentrum Nieuwe Poort bij het station, als de twee genoemde garages in de binnenstad gaan sluiten.