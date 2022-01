In het gebouw van Cosis aan de Kornalijnlaan in de stad Groningen heeft woensdag aan het eind van de middag een korte maar felle brand gewoed. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De brandweer rukte rond 17.15 uur uit vanwege een automatisch brandalarm. Het bleek om de zolder van een van de appartementen te gaan. Daar was brand ontstaan bij de ketel.

De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor al gauw het sein brand meester kon worden gegeven. Over de exacte oorzaak van de brand is niks bekend.