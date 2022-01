Een woning aan de Zandsteenlaan in de stad Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere malen beschoten. Er raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op zich te melden.

De politie kreeg rond 03:30 een melding van de schoten en kwam met meerdere eenheden ter plekke. Er werden kogelgaten aangetroffen in het raam van de woning. De politie is nog bezig met een onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900 88 44.