Groningen staat vanaf vandaag, woensdag 19 januari, weer voor een groot deel in het teken van het muziekfestival ESNS (Eurosonic Noorderslag). Tot en met vrijdag zijn er maar liefst 213 bands te beluisteren uit heel Europa. Maar net als vorig jaar is het festival bijna volledig online. Vanmorgen ging het festival officieel van start met een conferentie en een keynote speech van Frans Timmermans over The Green Deal en het herstel van de sector na de pandemie.

Het Europese showcase festival en de conferentie ESNS (Eurosonic Noorderslag) vindt volledig online plaats van 19 - 22 januari 2022. Het festival is gratis te bekijken op 3fm.nl/esns. Tickets voor de conferentie zijn te verkrijgen voor euro99,- via esns.nl/tickets.

ESNS is een non-profit showcasefestival voor uitsluitend Europese artiesten met een internationale muziekconferentie met panels, keynotes, interviews en bijeenkomsten over de nieuwste ontwikkelingen in de Europese en internationale muziekindustrie. De missie van ESNS is het stimuleren en bevorderen van de verbinding en circulatie van Europese muziek en Europese artiesten een effectieve springplank te bieden naar internationaal succes.

Conferentie

Behalve muziek is er ook een conferentie. Deze ESNS conferentie met meer dan 70 panels en meer dan 200 sprekers, vindt plaats op woensdag, donderdag en vrijdag.

De conferentie, met het thema 'Building Back Better Together', presenteert tal van keynotes, panels en sessies die ingaan op hoe de muziekindustrie een betere en duurzamere toekomst kan opbouwen.

Naast Keynotes van Frans Timmermans (Europese Commissie), Marjan Minnesma (Urgenda), Jeremy Sirota (Merlin) en Merck Mercuriadis (Hipgnosis Songs), nemen veel sprekers met sleutelrollen binnen de muziekindustrie deel aan ESNS, zoals Barbera Wolfensberger (directeur-generaal Cultuur en Media bij OCW), Stephan Thanscheidt (FKP Scorpio), Maria May (CAA), Ruben Brouwer (Mojo) en Fruzsina Szep (Goodlive). De panels gaan in op onderwerpen zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid, politiek, streaming en de wederopbouw van de livesector.

Zaterdag biedt Noorderslag het podium aan de Nederlandse acts. De exclusieve sets worden gestreamd op drie verschillende kanalen binnen het platform.