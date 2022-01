Op woensdag 19 januari 2022 delen medewerkers uit de Groninger cultuursector in de binnenstad bloemen uit aan winkeliers, horeca en culturele instellingen. De actie is bedoeld als felicitatie voor iedereen die de deuren weer mag openen én als hart onder de riem voor iedereen die - hopelijk - nog maar heel even vol hoeft te houden.

Daarnaast openen diverse noordelijke culturele instellingen openen op woensdag de deuren voor het publiek. Zij hadden ofwel programma staan of konden op korte termijn nieuw programma realiseren. De culturele sector roept bezoekers op om deze programma's zoveel mogelijk te bezoeken en kijkt uit naar het moment waarop de gehele samenleving weer open kan.



Actie bloem start op woensdag 19 januari om 10.00 uur op het plein van de Stadsschouwburg. Aan de actie nemen o.a. deel: Club Guy & Roni, Bert Visscher, De Steeg, De Wijk De Wereld, EM2, ESNS, Forum, Groninger Museum, Het Houten Huis, Marcel Hensema, MartiniPlaza, NNO, NNT, Rosa da Silva, Simplon, SPOT Groningen, USVA, Vera, Vrijdag.