Op drie plekken in het centrum van Groningen staan deze week tijdens ESNS ART verrassende kunstinstallaties. Op de Nieuwe Markt, Grote Markt en Vismarkt kunnen bezoekers van 19 t/m 22 januari de kunstwerken Pneumatic Sound Field, Kleur de Stad en Voyager ervaren tijdens ESNS ART.

ESNS ART is een samenwerking tussen Kunstpunt Groningen en ESNS (Eurosonic Noorderslag). Paula Lambeck, directeur Kunstpunt Groningen: "In 2019 zijn we groot gestart met ESNS ART. Dit jaar zetten we Groningen letterlijk in een ander licht met drie bijzondere kunstwerken die voor iedereen toegankelijk zijn. Juist in deze tijd willen we het belang van kunst aantonen, voor verbinding zorgen en een podium bieden aan de kunstenaars. Een positief lichtpuntje in deze donkere dagen."



De ervaring van de installatie Pneumatic Sound Field is het beste te omschrijven als 'wind dat geluid bevat'. Kunstenaar Edwin van der Heide (1970) onderzocht de mogelijkheden om geluid te creëren met perslucht. In de installatie wordt lucht met behulp van heel precies en snel aanstuurbare ventielen in patronen en reeksen vrijgelaten. De veranderende patronen spelen met de ritmische beleving van geluid, de ruimtelijke beleving van geluid en het ontstaan van tonen. Het resultaat is een 'ademende geluidsomgeving' boven het publiek.



Lichtinstallatie Kleur de Stad van het creatieve team Mr.Beam kleurt en verlicht vier avonden lang het stadhuis van Groningen. Tijdens de kerstvakantie heeft Kunstpunt Groningers opgeroepen een bijdrage te leveren aan dit bijzondere kunstwerk door een kleurplaat van het stadhuis in te kleuren. 257 kleurplaten werden ingestuurd door mensen van alle leeftijden: de jongste deelnemer was 1 jaar, de oudste 77 jaar. Tijdens ESNS zijn van 17.00 tot 22.00 uur de projecties van de ingezonden kleurplaten in een loop te zien op de Grote Markt en de website van Kunstpunt Groningen.



Creatieve lichtkunst-studio Lumus Instruments ontwierp een installatie die dient als aandenken aan de anderhalvemetersamenleving. Voyager roept de behoefte op om samen te komen, maar ook het vervreemdende gevoel dat iedereen ervoer toen we voor het eerst afstand moesten houden. Een groot aantal licht- en geluidsbronnen die in de installatie - een soort halve aureool - zitten verwerkt, beïnvloeden de beleving van de ruimte van de toeschouwer: van intiem naar groots en ruimtelijk.



De kunstwerken zijn van woensdag 19 t/m zaterdag 22 januari te bezoeken. Vanaf 20 januari zijn op kunstpuntgroningen.nl/esnsart timelapses van alle installaties te zien, voor wie niet naar de binnenstad kan komen.