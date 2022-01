Operatie Julianaplein is van 11 februari tot 9 mei. Voordat deze megaklus aan het drukste knooppunt van Noord-Nederland kan starten, moeten op andere plekken voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. De komende weken is aannemer Combinatie Herepoort bezig bij het Vrijheidsplein, de Brailleweg en de A28.

Onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is de verbreding van de westelijke ringweg ter hoogte van het Vrijheidsplein. De komende weken vinden hier werkzaamheden en afsluitingen plaats.



Bij de Brailleweg en de A28 moeten voorbereidingen getroffen worden voor Operatie Julianaplein. Daarom zijn hier in de maanden januari en februari een aantal afsluitingen.

Afsluitingen rond het Vrijheidsplein

Woensdag 26 januari 6.00 uur - vrijdag 28 januari 6.00 uur



De verbindingsweg van de westelijke ringweg naar de A7 richting Drachten is dicht.



Vrijdag 28 januari 22.00 uur - vrijdag 18 februari 22.00 uur



De westzijde van het Vrijheidsplein is afgesloten, voor verkeer vanaf de westelijke ringweg naar het Julianaplein.



Vrijdag 18 februari 22.00 uur - dinsdag 22 februari 22.00 uur



Vanaf de westelijke ringweg is zowel de verbindingsweg naar de A7 richting Drachten dicht, als de verbinding

over het Vrijheidsplein richting het Julianaplein.



Ook na 22 februari vinden werkzaamheden plaats rond het Vrijheidsplein. Houd onze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven.

Afsluitingen rond de A28

Vrijdag 21 januari 22.00 uur - maandag 24 januari 6.00 uur



De Brailleweg is afgesloten, inclusief de oprit vanaf het Emmaviaduct naar de A28 en de afrit vanaf de A28 naarGroningen-Centrum.

Vrijdag 28 januari 22.00 uur - maandag 31 januari 6.00 uur

Vrijdag 4 februari 22.00 uur - maandag 7 februari 6.00 uur

Zowel de Brailleweg als de A28 voor verkeer richting Groningen is dicht. Ook is de Van Ketwich Verschuurlaan onder de A28 door dicht.



Dinsdag 1 februari 6.00 uur - donderdag 3 februari 6.00 uur



Zowel de Van Ketwich Verschuurlaan onder de A28 door, als de op- en afrit Groningen-Zuid zijn dicht (5+6).