Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van Nationaal Programma Groningen. Per 31 januari neemt hij het stokje over van de huidige voorzitter René Paas.

Nationaal Programma Groningen is volop in bedrijf. De startfase ervan is afgerond en ondertussen gaan steeds meer projecten van start.



"Na mijn actieve politiek bestuurlijke loopbaan heb ik nu sterk behoefte om mij doelgericht in te zetten voor Groningen, de provincie waar ik ben geboren en opgegroeid en waar mijn hart ligt", legt Remkes uit.



Hij houdt nadrukkelijk rekening met de aardbevingsproblematiek en de gevolgen die dat heeft voor Groningers. "Nationaal Programma Groningen biedt onze regio perspectief. Dat zien we nu al gebeuren met talloze projecten die in ontwikkeling zijn. Ik zie voor mijzelf dan ook vooral een rol om de impact van het nationaal programma verder te vergroten. Ik ben sterk gemotiveerd om vanuit het programma een bijdrage te leveren aan de structurele verbetering van de positie van Groningen en Groningers, vooral op sociaal en economisch gebied, aansluitend bij de doelstelling van het nationaal programma."



Remkes was voorheen onder meer minister, vicepremier, staatssecretaris, commissaris van de Koning, waarnemend burgemeester en gedeputeerde. Recent was hij informateur van het huidige nieuwe kabinet en waarnemend gouverneur van de provincie Limburg.