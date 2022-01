Het kabinet trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de subsidieregeling in het Groningse aardbevingsgebied. Het is de bedoeling dat alle Groningers die in aanmerking komen voor 10.000 euro om hun woning te verbeteren, dat bedrag kunnen krijgen.

Veel van die mensen stonden maandag urenlang in de rij, fysiek of digitaal, omdat er slechts 220 miljoen euro beschikbaar was, terwijl bijna 50.000 huishoudens de subsidie konden aanvragen.



Staatssecretaris Vijlbrief voor MIjnbouw laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij het betreurt dat er zoveel mensen urenlang in de rij hebben gestaan. Hij vindt dat ook zij de aanvraag moeten kunnen doen.



In een eerste reactie laat René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, weten dat hij het een goed besluit vindt. "Op die manier kan elke inwoner die er recht op heeft, ook aanspraak maken op 10.000 euro om zijn huis te verbeteren." De afgelopen dagen heeft Paas veel contact gehad met de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief, die sinds maandag 'Groningen' in portefeuille heeft.



Wanneer de gedupeerden de subsidie kunnen aanvragen is nog niet duidelijk.