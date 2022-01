Het kabinet komt met versoepelingen voor de coronamaatregelen, maar de horeca blijft desondanks gesloten. KHN Groningen is niet blij met het nieuws.

"Ronduit teleurstellend", vindt Irene van der Velde, voorzitter van KHN Groningen. Het nieuws komt voor haar als een nare verrassing nu er binnen andere sectoren wel versoepeld wordt. "Ik snap gewoon niet dat de horeca niet meegenomen wordt. Ik kan ook geen onderbouwing vinden waarom onze sector dicht moet blijven. Ik ben natuurlijk geen viroloog, maar het valt voor mij niet meer uit te leggen. Ik vind het onbegrijpelijk en dat voelen de ondernemers in Groningen net zo."

Ze baalt dat er geen versoepelingen voor de horeca komen. "De horeca is als eerste sector gesloten en zoals het er nu naar uitziet mogen we ook pas weer als laatste open. Terwijl we in het verleden hebben laten zien dat dat op een verantwoorde manier kan. Je merkt dat het draagvlak bij horecaondernemers én bij gasten weg is. Ik heb ook nog geen wetenschappelijke, gefundeerde onderbouwing kunnen vinden waarom de horeca dicht zou moeten blijven."

Komende zaterdag openen ruim tachtig ondernemers in de binnenstad van Groningen de deuren uit protest tegen de lockdown en de gedwongen winkelsluiting. Maar waar winkeliers vanaf zaterdag weer op afspraak open kunnen, geldt dit niet voor de horeca. Het is niet duidelijk hoeveel horeca-eigenaren meedoen aan de protestactie.

"Maar via sociale media krijg ik wel de indruk dat het er best veel zijn. Veel ondernemers hebben de afgelopen anderhalf jaar veel extra kosten gemaakt en draaien veel verlies, dus ik snap het volledig als ze meedoen aan de actie", zegt Van der Velde. "Ze willen laten merken dat het water aan de lippen staat en dat het echt klaar is. Het is gewoon schandalig hoe het kabinet met de horeca-sector omgaat. Met een nieuw kabinet hoop je dat er iets verandert, maar dat lijkt er nu nog niet op."

Van der Velde is blij dat burgemeesters in het hele land signalen richting Den Haag hebben afgegeven dat de huidige situatie niet meer houdbaar is, zeker omdat er in alle buurlanden geen lockdown van kracht is. "Ik hoop dat er voor de persconferentie nog een wonder gebeurt. We wachten het maar af, maar ik vind het niet meer uit te leggen dat de horeca nog steeds dicht moet blijven. De ondernemers zijn er klaar voor om open te gaan, maar blijkbaar ziet het kabinet dat anders."