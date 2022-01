Na de succesvolle pilot van filmwedstrijd 'De Cine Challenge Groningen' in mei 2021, volgt er nu een tweede editie. Voor 4 april 2022 mag iedereen een korte fictie- of animatiefilm inzenden. Het genre is dit keer Western.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor films die worden ingezonden. Naast het genre Western moet de film tussen de 1 en 15 minuten duren. Verder moet de film zich in de stad en/of provincie Groningen afspelen. Inzendingen moeten binnen zijn voor maandag 4 april 2022.



In de tweede week van mei vindt de bekendmaking van de prijswinnaars plaats. De winnaar van de Beste Film ontvangt een prijs van 500 euro. Voor meer informatie kunnen deelnemers naar onze website gaan www.deproductiegroningen.nl of een e-mail sturen naar info@deproductiegroningen.nl.



Voor de eerste editie waren er dertien inzendingen in diverse categorieën. In de categorie Beste Film won Jelle Buning met Weer Samen, een eigenzinnige Groningse Film Noir.



Stichting de productie Groningen stelt zich ten doel het initiëren, produceren en stimuleren van de fictiefilm in Noord-Nederland. Stichting de Productie produceerde eerder ook de 6-delige wijkserie: Een Dag Uit Duizend Dromen, die werd uitgezonden door OOG TV.

De organisatie werkt vanuit het principe van inclusiviteit en diversiteit. Daarnaast komen de producties tot stand in een educatief en creatief proces waarbij de professional, student, amateur en buurt- en wijkbewoners samenwerken.