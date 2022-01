Ruim tachtig ondernemers in de binnenstad Groningen openen aankomende zaterdag de deuren uit protest tegen de lockdown en gedwongen winkelsluiting. Het gaat om winkels, kappers en horecagelegenheden. Het is een ludiek en vriendelijk protest, benadrukt Nynke Kloosterman van Diezijner in de Zwanestraat.

Kloosterman is samen met Hilde Bolks van Liatelier aan de Vismarkt en Kim Hoetjes van Wirwar in de Oude Kijk in 't Jatstraat de initiatiefneemster van het protest. "Het water staat niet alleen ons, maar alle ondernemers aan de lippen. Er is geen steun, geen inkomen in de winkel, geen inkomen privé en de schulden lopen alleen maar verder op", verwoordt Kloosterman.

Alleen al afgelopen twee weken liep de onderneemster 15.000 euro aan omzet mis. "Dit is voor ons de drukste periode van het jaar. Vooral die twee weken kerstvakantie: dat is ons hoogtepunt qua omzet, en daarmee compenseer je de rustige novembermaand, en bouw je al een potje op voor het stille januari en februari. Dat winkeliers uitgerekend in die periode gedwongen dicht moesten komt extra hard aan."

Sinds het drietal bekend maakte dat ze zaterdag uit protest de deuren willen openen, loopt het storm met het aantal aanmeldingen. "Gisteravond stond de teller op vijftig ondernemers; vanochtend waren het er al tachtig."

Veel deelnemers organiseren zaterdag in de eigen zaak ook een ludieke actie. Bij Diezijner bijvoorbeeld worden bekers chocomelk uitgedeeld, en bij La Ca in de Oude Kijk in 't Jatstraat worden bezoekers getrakteerd op pannenkoekjes. Bij verschillende winkels en op een aantal strategische plekken worden borden geplaatst met teksten die de ernst van de situatie duidelijk moeten maken.

De initiatiefnemers hebben de actie bij de gemeente aangemeld als demonstratie. Volgens de woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling is er nog niet definitief besloten of de gemeente al dan niet gaat handhaven. Dat hangt onder andere af van de uitkomsten van het Veiligheidsberaad, met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, en het nieuwe kabinetsbesluit. "Wel is het natuurlijk zo dat we natuurlijk altijd demonstraties faciliteren. En dat ondernemers dat op deze manier willen doen: daar hebben we alle begrip voor."