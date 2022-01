Groningers die maandag achter het net visten bij de aanvraag van 10.000 euro subsidie, kunnen alsnog een aanvraag indienen. Dat kan vanaf komende maandag bij een van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier.

De gemeenten zeggen geen garantie te kunnen geven, maar willen met deze actie bereiken dat het subsidiebudget met ruim 200 miljoen euro wordt verhoogd. "Alleen als het Rijk daadwerkelijk geld beschikbaar stelt, kunnen de aanvragen in behandeling worden genomen", aldus de gemeenten in een verklaring.

Maandag konden zo'n 45.000 huishoudens in het aardbevingsgebied een aanvraag doen voor een subsidie van 10.000 euro. Daarbij gold: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het leidde tot chaotische taferelen, met lange wachtrijen voor gemeentehuizen en lange wachttijden online, met steeds wisselende plekken in de rij. Uiteindelijk liepen duizenden Groningers de subsidie mis.

De gemeenten vinden dat iedereen die voor de subsidie in aanmerking komt het geld moet krijgen. Al meerdere keren hebben regionale bestuurders er bij het Rijk op aangedrongen geen plafond meer in te stellen voor de subsidie. Daar is tot nu toe geen gehoor aan gegeven.



Gemeenten willen met de actie een duidelijk signaal afgeven aan het nieuwe kabinet. Het ophogen van het subsidiebudget is een eerste stap in het terugwinnen van het vertrouwen van veel Groningers.



Iedereen die voor de subsidie in aanmerking komt en waarbij het niet is gelukt om de subsidie gisteren aan te vragen, kan vanaf maandag 17 januari een aanvraag doen bij de gemeente. Hoe precies werken gemeenten de komende dagen uit. Uiterlijk donderdag is op de websites van gemeenten alle informatie te vinden.



De gemeenten benadrukken dat ze geen garantie kunnen geven dat een aanvraag daadwerkelijk in behandeling wordt genomen. Deze actie is volgens de gemeenten bedoeld om te laten zien hoeveel inwoners er naast het net hebben gevist en hoe belangrijk het is om meer geld beschikbaar te stellen voor deze subsidie.