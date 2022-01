Inwoners van de provincie Groningen betalen in 2022 opnieuw gemiddeld het minste voor hun zorgverzekering, zo blijkt uit een analyse van geld.nl. Dat was in 2021 ook al zo. Komend jaar betaalt de Groninger gemiddeld 133,17 euro per maand. Dat is ietsje minder dan vorig jaar, toen betaalde de Groninger gemiddeld 133,79 euro per maand.

De reden dat Groningers het minste betalen is dat in Groningen verhoudingsgewijs meer mensen dan gemiddeld in Nederland enkel voor een basisverzekering kiezen. Daarnaast kiezen Groningers ook vaker voor de goedkopere naturapolissen.



De Friezen betalen het meeste voor hun zorgverzekering. In 2022 betalen zij gemiddeld 161,20 euro per maand. Dit komt onder andere doordat inwoners van Friesland relatief vaak voor zorgverzekeraar De Friesland kiezen, zelfs als anders zorgverzekeraars bij hun wensen een lagere premie bieden.