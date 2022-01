Waarschijnlijk wordt de gaskraan in Groningen komend jaar stevig opengedraaid. Het ministerie van Economische Zaken gaat uit van bijna een verdubbeling.

De wijziging geldt voor dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022. Het ministerie heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld. Voor 1 april neemt het nieuwe kabinet een definitieve beslissing hoeveel gas er uit Groningen moet komen in het laatste gasjaar dat er nog gewonnen wordt. De verwachting is dat de winning uitkomt op maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas in plaats van de eerdere inschatting van 3,9 miljard kuub. De nieuwe verwachting komt wel uit onder de schatting uit 2018, toen werd uitgegaan van 11,2 miljard kuub.

Een van de redenen dat er toch meer gas moet worden gewonnen, is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek pas later kan worden geopend. Deze fabriek is nodig om gas dat uit het buitenland afkomstig is om te vormen naar gas dat gebruikt kan worden door Nederlandse huishoudens.

Voor Gronings gas is dat niet nodig, dat is al bruikbaar. Ook is Nederland genoodzaakt om gas te leveren aan Duitsland, waar niet in de energiebehoefte kan worden voorzien en een tekort is van 1,1 miljard kuub.

Onderzoeksorganisatie TNO gaat vanwege de toegenomen gaswinning een aanvulling maken op de seismische dreigings- en risicoanalyse van afgelopen jaar, waarin de kans op aardbevingen wordt beschreven. Het Staatstoezicht op de Mijnen moet over dit rapport oordelen en een advies over de veiligheidsrisico’s uitbrengen, waarna het nieuwe kabinet definitief de knoop doorhakt.