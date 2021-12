Woensdag heeft de provincie Groningen een milieuvergunning verstrekt aan het grote, Duitse energiebedrijf RWE voor een groene waterstoffabriek in de Eemshaven. De geplande fabriek is hiermee de grootste groene waterstoffabriek die in Nederland vergund is, met een vermogen van 50 megawatt (MW).

Het plan is dat de nieuwe waterstoffabriek waterstof zal gaan leveren aan de in Delfzijl gelegen methanolfabriek van BioMCN en de waterstofperoxidefabriek van Evonik. De waterstoffabriek heeft nog geen bouwvergunning, maar de milieuvergunning is het belangrijkst, zegt de provincie Groningen. RWE's fabriek zal gebruikmaken van een eigen windpark in de Eemshaven met 54 windmolens.

Hoe het geproduceerde waterstof vervoert zal worden is nog niet bekend. Een mogelijkheid is waterstofleidingen rond Eemshaven of vervoer per schip of vrachtwagen. Er zijn momenteel nog maar weinig pijpleidingen die waterstof kunnen vervoeren, al is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van plan een landelijk waterstofnet aan te leggen in de komende tien jaren. Ook diverse provincies werken al aan een eigen regionaal net.



Groene waterstof is een vervanger voor de meer vervuilender fossiele brandstoffen. Door stroom uit bijvoorbeeld windparken en water te combineren kan waterstof gemaakt worden. Het nadeel van het produceren van waterstof is dat het een duur proces is. Overheden, zowel nationale als internationale, erkennen dit en verlenen steeds meer subsidies aan waterstofprogramma's. Het huidige demissionair kabinet maakte vorig jaar nog bekend dat het de bouw van waterstofopwekkers in ieder geval tot 2030 wil stimuleren.