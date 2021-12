De politie in Groningen maakt zich zorgen om het gebruik van illegaal vuurwerk rond de jaarwisseling. Daarom ontvangen mensen die bij de politie bekend zijn vanwege zwaar vuurwerk een brief op de mat waarin staat dat de politie ze in de gaten houdt.

Door de aandacht te richten op de gebruiker wil de politie het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk zien te voorkomen. De politie voert de zoektocht naar illegaal vuurwerk ook online, omdat er vaak via bepaalde chatgroepen gehandeld wordt in vuurwerk, wapens en drugs.