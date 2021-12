Tijdens de verbouwing van het Julianaplein tussen 11 februari en 9 mei 2022 wordt er een grote verkeershinder in en rondom Groningen verwacht. Alleen de examens voor de bromfiets worden volgens de normale planning afgenomen.

In plaats van twaalf rijexamens per uur, zullen dat er in het voorjaar nog maar twee per uur zijn. De examens voor vrachtwagens, bussen, aanhangers en motorfietsen worden in Groningen dan helemaal geschrapt.



De examens die in Groningen niet door kunnen gaan, worden verplaatst naar andere locaties, waaronder Assen, Winschoten en Drachten.