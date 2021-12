Het plein voor het Hoofdstation Groningen moet drastisch worden aangepakt, vindt de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf. Dat kan een volledige sloop van het zogeheten Stadsbalkon betekenen, of een minder vergaande ingreep. Maar in elk geval zal de verblijfskwaliteit radicaal verbeterd moeten worden, aldus de wethouder.

Volgens de Van der Schaaf heeft het Stationsplein momenteel vooral een verkeerskundige functie. Het plein wordt gebruikt om van A naar B te gaan, om je fiets te stallen en zo snel mogelijk weer weg te gaan. Maar niet als plein om lekker te verblijven. En dat moet wel zo worden, zo schrijft de wethouder in een opiniebijdrage aan de website van RTV Noord.

De gemeente Groningen heeft sinds kort een nieuw visie vastgesteld op openbare ruimte. Daarin heeft die ruimte niet alleen een verkeersfunctie, maar ook is het plein er om andere dingen te doen. Openbare ruimte is in de nieuwe visie van de gemeente niet alleen maar functioneel.

Daarnaast vindt de gemeente dat er ook ruimte moet zijn om te spelen, te flaneren, voor toevallige ontmoeting, voor bomen, voor bankjes om op te zitten, en dat er voor de inrichting oog moet zijn voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

En deze nieuw uitgangspunten zouden ook moeten gelden voor het Hoofdstation. "Dat is de reden dat wij als gemeente Groningen nu willen nadenken over een andere invulling van de ruimte voor het Hoofdstation. Dat zou volledige sloop van het Stadsbalkon kunnen betekenen. Het kan ook een minder vergaande ingreep worden, al staat voor mij vast dat de verblijfskwaliteit radicaal verbeterd moet worden", aldus de wethouder.