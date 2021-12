De petitie tegen het plan van minister Hugo de Jonge om de afdeling kinderhartchirurgie van het UMCG te sluiten, loopt storm. De petitie om de complexe hartzorg voor het Noorden te behouden was de ochtend van Eerste Kerstdag al bijna 86.000 keer ondertekend.

Maandagavond werd het plan bekend om twee van de vier centra voor aangeboren hartafwijkingen te sluiten. De afdelingen in Rotterdam en Utrecht mogen open blijven. Groningen moet sluiten, net als de centra in Leiden en Amsterdam, die nauw samenwerken.



Het UMCG reageerde met verbijstering op het besluit van de minister. “Dit voelt als een dolk in de rug!” schrijft Kinder Intensive Care UMCG op Instagram. “Dit betekent voor de hele regio Noord-Nederland die hartzorg nodig heeft, dat ze straks volledig afhankelijk worden van het westen.”



De keuze is volgens het UMCG onbegrijpelijk. Ook mist het besluit volgens het ziekenhuis een concrete en volledige onderbouwing. Het UMCG laat weten zich niet neer te leggen bij het besluit. Het ziekenhuis is bezig het voorbereiden van een bezwaarprocedure. Daarnaast zijn er ook acties gaande op social media.