De politie heeft donderdagochtend in het water bij de Marwixkade een overleden persoon gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de 22-jarige Michael Bos, die sinds 21 december werd vermist.

Met een sonarboot zocht de politie donderdag in het water naar de vermiste Michael. Hij was voor het laatst gezien in de Brugstraat. De politie zocht daarom donderdag in de omgeving van de Eendrachtskade.



Momenteel onderzoekt de politie de identiteit van het slachtoffer. Daaruit zal moeten blijken of het om de 22-jarige vermiste man gaat.