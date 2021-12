De politie zoekt getuigen van een mishandeling van een 81-jarige man maandagavond. Deze mishandeling vond tussen 20.45 uur en 21.00 uur plaats bij de bushalte onder de Martinitoren aan de Kreupelstraat in Groningen.

De verdachte is na de mishandeling gevlucht richting de Gelkingestraat, meldt de politie.

Het signalement van de verdachte. Het gaat om een twintigjarige man met een getinte huidskleur en ingevlochten haar. Hij droeg donkere kleding, een winterjas met bontkraag en witte sneakers.

De politie vraagt getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien contact op te nemen via telefoonnummer 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000. Ook een persoonlijk bericht via Facebook onder vermelding van zaaknummer 2021347925 is mogelijk.