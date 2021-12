Het Martini Ziekenhuis scherpt de coronamaatregelen verder aan. Het is vanaf woensdag niet meer mogelijk om met een eigen mondkapje het ziekenhuis in te gaan. Bezoekers en patiënten krijgen bij de ingang een chirurgisch mond-neusmasker. Ook het UMCG heeft 'gewone' mondkapjes in de ban gedaan.

Het Martini Ziekenhuis roept mensen op om tijdens het bezoek het mond-neusmasker op te houden. Dus ook als u bij een patiënt aan het bed zit op de verpleegafdeling, aldus het ziekenhuis. Alleen tijdens eten of drinken mag het masker af.



Deze maatregelen zijn nodig vanwege de toenemende zorgen rond de omikronvariant, zo meldt het ziekenhuis.