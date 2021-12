Het Groningse college wil 50.000 euro beschikbaar stellen om onderzoek te laten doen naar de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en het Groninger Museum.

De gemeenteraad nam eind juni een motie aan waarin om een dergelijk onderzoek wordt gevraagd. De nadruk in het onderzoek ligt op de betrokkenheid van Groningen ten tijde van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tussen 1602 en 1800. Over de rol van het stadsbestuur tijdens de VOC is niet veel bekend.

Dit in tegenstelling tot de periode van de West-Indische Compagnie (WIC) van 1621 tot 1792. Groningen had destijds een eigen afdeling van de WIC, met een scheepswerf aan de Noorderhaven. Het Groninger Archief beschikt over veel documenten uit die tijd.

"Ook Groningen heeft een link met het slavernijverleden. Een geschiedenis die we niet meer terug kunnen draaien, maar die we moeten blijven vertellen en vooral niet moeten verstoppen", vindt Glimina Chakor, wethouder Integratie en Emancipatie. De gedeelde geschiedenis is ook een van de nieuwe thema's in de Diversiteitsagenda 2.0.

Het onderzoek naar de rol van Groningen ten tijde van de VOC wordt voor een groot deel uitgevoerd in het Nationaal Archief en het Zeeuws Archief, omdat daar veel documentatie over de Nederlandse handelsonderneming ligt. De onderzoekers hebben naar verwachting anderhalf jaar nodig.

Op basis van de uitkomsten bepaalt het gemeentebestuur of excuses voor de rol in het slavernijverleden op zijn plaats zou zijn. In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij formeel werd afgeschaft. Het voorstel van het college wordt begin volgend jaar besproken in de raad.