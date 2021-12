Bij station Groningen Noord is afgelopen week een buschauffeur van Qbuzz in het gezicht geslagen door een reiziger. De chauffeur doet aangifte van mishandeling.

De reden van de woedeuitbarsting

De reiziger stond bij de bushalte naast het station te wachten. De politie heeft niet bekendgemaakt of het om een man of vrouw gaat. De reiziger was woedend omdat een bus niet was komen opdagen en uitte dit tegen de chauffeur van de eerstvolgende bus.

Kuchscherm vernield

Hij of zij sloeg de buschauffeur in het gezicht en vernielde het kuchscherm in de bus waarmee chauffeurs tegen mogelijke coronabesmettingen worden behoed.

De politie vraagt beelden van de mishandeling op bij Qbuzz

Na zijn actie sloeg de reiziger op de vlucht. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van het voorval. De mishandeling is op een camera in de bus vastgelegd. De politie heeft deze beelden bij Qbuzz opgevraagd.

De buschauffeur weer aan het werk na bezoek aan de huisartsenpost

De chauffeur is bij de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen en is volgens een woordvoerder daarna weer aan het werk gegaan. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar de man is wel flink geschrokken.